15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu... Yakalandı!

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanma suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu... Yakalandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 15:41

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, kentte çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanma suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.


Etiketler: #Hapis Cezası #hükümlü #Mersin #firari

İlgili Haberler

Firari hükümlü düğünde bağlama çalarken yakalandı

Firari hükümlü düğünde bağlama çalarken yakalandı
26 yaşındaki firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı

26 yaşındaki firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı
Mardin’de arazi kavgasının firari şüphelisi yakalandı

Mardin’de arazi kavgasının firari şüphelisi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler