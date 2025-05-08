15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu... Yakalandı!
Mersin'de uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanma suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, kentte çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanma suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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