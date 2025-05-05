Mardin’de arazi kavgasının firari şüphelisi yakalandı

Mardin’de geçen yıl yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasının firari şüphelisi yakalandı.

Mardin’de arazi kavgasının firari şüphelisi yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:27

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl 25 Temmuz’da Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin izini süren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapsamlı bir operasyon başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #mardin #kavga #firari

İlgili Haberler

13 suçtan aranıyordu: Cezaevi firarisi 'kaza' yapınca yakalandı

13 suçtan aranıyordu: Cezaevi firarisi 'kaza' yapınca yakalandı
15 yıl hapisle aranıyordu: Firari şahıs Kayseri'de yakalandı

15 yıl hapisle aranıyordu: Firari şahıs Kayseri'de yakalandı
Firari FETÖ’cülerden yeni 'kanal' hamlesi!

Firari FETÖ’cülerden yeni 'kanal' hamlesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler