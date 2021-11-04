15 yıl sonra toprağa verildi
Ankara’nın Haymana ilçesinde bir kuyuda bulunan kemik parçalarının 15 yıl önce kaybolan Memduh Korkmaz’a ait olduğunun belirlenmesinin ardından cenaze defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Haymana’da 2006 yılında kaybolan 14 yaşındaki Memduh Korkmaz ile ilgili yapılan ihbar üzerine harekete geçen Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl bir kuyuda araştırma yapmış ve insan kemiklerine ulaşılmıştı. Olayla ilgili Murat Yaşar gözaltına alınırken İzzet Genç ise Şanlıurfa’da yakalanmıştı.
Adli Tıp Kurumuna gönderilen kemiklerin 15 yıl önce kaybolan Memduh Korkmaz’a ait olduğu kesinleşince cenaze aileye dün teslim edildi. 15 yıl sonra Haymana Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi gözyaşları arasında Haymana Asri Mezarlığına defnedildi.
Öte yandan, İzzet Genç, Memduh Korkmaz’ı öldürdüğünü ve kuyuya attığını itiraf etmiş ve cezaevine konulmuş, olay anında yanlarında bulunan Murat Yaşar ise ilk gelen raporda olay zamanında işlediği suçun hukuki sonuçlarını kavrayıp kavramadığı kesin olmadığına dair rapor verilmesi üzerine savcılık serbest bırakmıştı.
Ailenin avukatı Yusuf Öndeş’in itirazı üzerine Murat Yaşar için tekrar rapor talep edilmiş ve olay zamanında işlediği suçun hukuki sonuçlarını kavrayabildiğine dair rapor verildi.
Avukat Yusuf Öndeş yaptığı açıklamada, “Memduh Korkmaz 26 Aralık 2006 tarihinde kaybolmasına rağmen olaydan Murat Yaşar 18 Ocak 2007 tarihinde yani olayın üzerinden daha bir ay bile geçmeden işlediği bir suçtan dolayı o günkü hastane raporlarında işlediği suçun hukuki sonuçlarını kavrayabildiğine dair rapor verilmiş olması bu yeni raporu teyit etmekte. Böylece İzzet Genç ile birlikte Murat Yaşar içinde Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde kasten öldürmekten dava açılmıştır. Her iki sanığında yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacaktır. Konunun takipçisi olacağız” dedi.
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