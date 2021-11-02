Kayseri'de 1.5 yaşındaki Alperen, yatağında ölü bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1.5 yaşındaki çocuk ailesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi Taşlıyazı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 1.5 yaşındaki Alperen A.'yı yatağında hareketsiz gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahalede Alperen A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.
Alperen A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, Alperen A.'nın bir süredir Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gördüğü, birkaç gün önce taburcu olarak evine getirildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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