150 kişilik grup, 'çarşaflılar çocuk kaçırdı' paylaşımı yapan kadının evini basıp özür dilletti
Adana'da iddiaya göre 'kara çarşaflı çocuk hırsızı kadınlar' paylaşımı yapan bir kadının evi 150 kişilik bir grup tarafından basıldı.
Geçen günlerde çeşitli fotoğraf ve görüntülerle sosyal medya üzerinden kara çarşaflı 3 kadınının çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımları gören bir grup, dün akşam Fevzipaşa Mahallesi’nde sokağa çıktı.
Yaklaşık 150 kişilik grup, iddiaların sahibi olduğu ileri sürülen bir kadının evine yürüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kara çarşaflı kadınların çocuk kaçırmadığı yönünde slogan atan grup, ismi açıklanmayan kadının evinin önünde açıklama yaptı. Sakallı bir erkek de sokakta bağırarak, olayın iftira olduğunu ileri sürüp, tepki gösterdi. Kalabalık polisin uyarısı üzerine dağıldı.
ÖZÜR DİLETTİLER
Sosyal medyada yürüyüş ve protesto ile ilgili görüntüler paylaşılırken, evine gidilen kadına da video çektirilip, özür diletildiği ifade edildi. İsmi açıklanmayan kadının videoda, “3 çarşaflı bayan geçti buradan, biz de fotoğrafını çektik. Biz yanlış anladık, onlardan özür diliyoruz” dediği belirtildi.
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