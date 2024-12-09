150 kişiyi ’ev sahibi yapmak’ vaadiyle dolandırıp kayıplara karıştı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 11:23

Güncelleme: 09.12.2024 - 11:23

Kızılpınar Gültepe Mahallesi’nde Özbek asıllı E.Ö.’nün yaklaşık 150 kişiden ev sahibi yapma vaadiyle topladığı paralarla ortadan kaybolduğu iddia edildi. Müteahhide ulaşamayan mağdurlar, Gültepe Mahallesi’nde bulunan firmanın iş yerine akın etti

İddiaya göre, 5 yıldır bölgede müteahhitlik yapan E.Ö., inşaat projelerinde topraktan daireler satarak, yüzde 40 peşinat ve kalan kısmını senetle tahsil ediyordu. Daire fiyatlarının 1 milyon 300 bin TL ile 1 milyon 900 bin TL arasında değiştiği belirtilirken, sözleşmelerin ardından birçok yurttaşın dairesine kavuşamadığı ortaya çıktı.

"SICAK YUVA ARARKEN DOLANDIRILDIĞIMIZI ANLADIK"

Mağdur yurttaşlar, “1 milyon 200 bin TL verip tapumu aldım ancak dairem tamamlanmamış durumda. Bir an evvel ortaya çıkıp bunun hesabını vermesi gerekiyor” diyerek tepkisini dile getirdi. Firma çalışanı ise E.Ö.’ye ulaşamadığını belirterek, çalışanların ve alıcıların mağdur olduğunu ifade etti.

Yurttaşlar, “Kışın ortasında sıcak bir yuva hayali kurarken, dolandırıldığımızı anladık. Bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi. Öte yandan bazı müteahhitler de E.Ö.’nün projelerinde daireleri ederinin altında satarak kendilerini de mağdur ettiğini iddia etti.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.