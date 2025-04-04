15.5 milyon kişi sandık başına gitmişti... Önseçimde Ekrem İmamoğlu'na hangi ilde ne kadar oy verildi?

Yayınlanma: 04.04.2025 - 15:25

Güncelleme: 04.04.2025 - 15:38

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği 23 Mart'taki önseçimde oy oranlarının illere göre dağılımı belli oldu.

Ekrem İmamoğlu için 1 milyon 654 bin 651 CHP üyesi oy kullanırken, kurulan dayanışma sandıklarında ise 13 milyon 844 bin 70 yurttaş oy verdi.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması için toplam 15 milyon 498 bin 721 yurttaş oy kullandı.

Oksijen Gazetesi yazarı Bekir Ağırdır da, İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen oyları değerlendirdiği köşe yazısında oy tablosuna da yer verdi.

Dayanışma sandıklarının seçmen sayısına oranında Edirne yüzde 44.8, İzmir yüzde 41.3 ve Aydın yüzde 40.4 ile öne çıkıyor.

CHP üyeleri en yüksek katılımı yüzde 97.9 ile Elazığ'da, en düşük katılımı yüzde 50.2 ile Iğdır'da gösterdi.

Ağırdır'ın paylaştığı tabloya göre; İmamoğlu'nun il il oy oranları şu şekilde: