Mersin'de jandarmadan operasyon: Tam 28 bin 500 adet geçirildi...

Mersin’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 28 bin 500 adet kaçak makaron ile 125 kilogram tütün ele geçirildi.

Mersin'de jandarmadan operasyon: Tam 28 bin 500 adet geçirildi...
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İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:31

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak sigara ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Akdeniz ilçesinde bir şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını belirlendi.

Bunun üzerine ekipler şahsın iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 4 bin 200’ü dolu 28 bin 500 adet makaron, ve 125 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli, jandarmaya götürüldü


Etiketler: #Mersin

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