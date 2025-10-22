16 ilde IŞİD'in finans kaynaklarına operasyon: Çok sayıda şüpheli yakalandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 14:46:00
İzmir merkezli 16 ilde IŞİD'in finansmanına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e finansman oldukları değerlendirilen şüphelileri belirledi.

Bu sabah saat 07.30’da İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda, IŞİD terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit edilen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

