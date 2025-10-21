Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adana'da IŞİD operasyonu: 19 zanlı yakalandı!

21.10.2025 10:21:00
AA
Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan bazılarının "örgüt adına iş yeri kurşunlama", "darp" ve "tehdit" eylemlerine karıştığı ileri sürüldü.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takiple iki farklı grubun kentte terör örgütü IŞİD adına faaliyet gösterdiğini belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheliyi yakalayan ekipler, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 18 mermi, örgütü simgeleyen bez parçaları ve yasaklı örgütsel kitaplar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının "örgüt adına iş yeri kurşunlama", "darp" ve "tehdit" eylemlerine karıştığı öne sürüldü. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

