İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı!

8.10.2025 09:42:00
İstanbul'da IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin, diğer 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD silahlı terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, örgütün sözde göç ve lojistik komitesi unsuru ve bu kişiyle bağlantılı 4 şüpheli tespit edildi.

Çalışmalarda ayrıca, örgütle bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan 6 "yabancı terörist savaşçı" şüpheli hakkında Türkiye açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

10 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON!

Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı yakalandı. Ekiplerin, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

İlgili Konular: #İstanbul #IŞİD #Operasyon

