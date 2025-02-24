16 ilde IŞİD operasyonu: 92 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı

Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:40

Güncelleme: 24.02.2025 - 10:40

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 16 ilde IŞİD Terör Örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-47" operasyonlarında 92 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."