'İlim ve Hikmet' dergisi ayrıntısı... İstanbul'da IŞİD operasyonu: 59 gözaltı

İstanbul’da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, illegal toplantılar düzenleyerek fitre ve zekat adı altında para topladığı tespit edilen şüphelilere ait 68 adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 59 kişi yakalanırken, silahlar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

'İlim ve Hikmet' dergisi ayrıntısı... İstanbul'da IŞİD operasyonu: 59 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütü destekçisi olan veİstanbul’da faaliyet gösteren Zeynal Payzin’in sorumluluğundaki 'İlim ve Hikmet' dergisinin illegal toplantılarında biraraya geldiği tespit edildi.

Şüphelilerin MASAK raporlarının incelenmesi sonrasında, destekçilerinden fitre ve zekat adı altında para topladıkları belirlendi.

Ayrıca, çatışma bölgelerindeki kamplarda bulunan IŞİD terör örgütü üyelerini illegal yollarla Türkiye’ye getirme arayışında oldukları ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

68 ADRESE OPERASYON

Teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde İstanbul’da 68 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 59 şüpheli yakalanırken, aramalarda şüphelilere ait 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.


Etiketler: #IŞİD

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