Dörtlü koalisyonda IŞİD’e karşı savunma işbirliği: Irak, Suriye, Ürdün ve Türkiye koalisyonunda masada neler var?

Yayınlanma: 13.02.2025 - 13:09

Güncelleme: 13.02.2025 - 13:09

NATO müttefiki ABD’nin, Suriye’de terör örgütü YPG’ye “IŞİD ile mücadele” adı altında verdiği desteği engellemeye çalışan Ankara, köktendinci terör örgütünün bölgede yeniden canlanmasını önlemek amacıyla bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendiriyor. Böylece ABD’nin öne sürdüğü gerekçe devre dışı bırakılmaya çalışılacak.

ÇAĞRI YAPMIŞTI

Irak ziyareti sırasında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile gerçekleştirdiği görüşmede, IŞİD ile mücadele amacıyla Irak, Suriye, Ürdün ve Türkiye’yi kapsayan bir bölgesel ittifak kurulması çağrısında bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, edinilen bilgiye göre, ilerleyen dönemde Ürdün’de düzenlenecek dörtlü koalisyonun ilk toplantısına katılması bekleniyor. Koalisyon ile, IŞİD’in varlık gösterdiği bölgelerde faaliyetleri ortadan kaldırmak ve örgütün finansman kaynaklarını kesmek hedefleniyor.

BATI DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, dörtlü koalisyonda dışişleri bakanlarının yanı sıra savunma bakanları ve istihbarat şefleri de rol alacak. Dört komşu ülke, terör örgütüyle mücadele kapsamında atılabilecek istihbari ve askeri işbirliği adımlarını değerlendirecek. Finansman sağlanması ve yaptırımların kaldırılması amacıyla Batı desteğine ihtiyaç duyan yeni Suriye yönetimi de bu dörtlü mekanizma içinde IŞİD ile mücadelede etkin rol üstlenecek.

IŞİD KAMPLARI

Kuzeydoğu Suriye’deki hapishanelerde tutulan binlerce IŞİD üyesi ve bu hapishanelerin kontrolü de toplantıda ele alınacak. Belkemiğini terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), hapishanelerin kontrolünü elinde tutarken Türkiye, hapishanelerin Suriye’deki yeni yönetime devredilmesini ve yabancı teröristlerin Suriye’yi terk etmesini istiyor. Konuya ilişkin yeni yönetime gereken desteği vereceğini belirten Ankara’nın, dörtlü koalisyon içinde bu meseleyi yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.

Öte yandan önceki gün TBMM Dışişleri Komisyonu’nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, “DEAŞ’ın tekrar Suriye’yi ve Irak’ı tehdit etmemesi için Türkiye, Irak, Ürdün ve Suriye 4’lü bir DEAŞ’a karşı mücadele koalisyonu oluşturuyoruz. Bunun içerisinde de istihbarat paylaşımından ortak operasyona kadar muhtemelen her tür seçenek yer alacak” ifadelerini kullandı.