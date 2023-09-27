16 ilde operasyon: 99 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:29

Güncelleme: 27.09.2023 - 09:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir taciri yakalandığını açıkladı.

Operasyonun ayrıntıları şu şekilde:

“İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda:

110 kg metamfetamin, 250.000 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda:

7,5 kg esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 3 ayrı operasyonda:

1 kg esrar, 0.4 kg metamfetamin, 11,5 kg bonzai ve çeşitli içerikte çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 32 kişi yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

12 kg esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca:

Çeşitli miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 20 kişi yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

Çeşitli miktarda esrar ve skunk ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Afyon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

1,5 kg esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

Çeşitli miktarda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. 23 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 10 kişi yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

0,5 kg esrar, 0,5 kokain ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

Çeşitli miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK

AZİZ MİLLETİMİZ BİLSİN Kİ: HER AN ENSELERİNDEYİZ VE HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

ZEHİR TACİRLERİNİ ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ”