Tekirdağ'da eşzamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:23

Güncelleme: 27.09.2023 - 09:24

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından Çorlu'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 495 lira ele geçirildi.

Operasyonda 10 zanlının gözaltına alındığı aktarıldı.