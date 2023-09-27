Tekirdağ'da eşzamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı!
Çorlu'da yapılan çalışmalar sonucu belirlenen adreslere eşzamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından Çorlu'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 495 lira ele geçirildi.
Operasyonda 10 zanlının gözaltına alındığı aktarıldı.
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