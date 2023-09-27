Tekirdağ'da eşzamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı!

Çorlu'da yapılan çalışmalar sonucu belirlenen adreslere eşzamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:23
Tekirdağ'da eşzamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı!
Abone Ol google-news

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından Çorlu'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 495 lira ele geçirildi.

Operasyonda 10 zanlının gözaltına alındığı aktarıldı.


Player Alanı
adres arama Çorlu gözaltı Operasyon tekirdağ uyuşturucu

İlgili Haberler

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen karı koca tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen karı koca tutuklandı
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Tam 738 kilo...

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Tam 738 kilo...
Polis gözlerine inanamadı... Uyuşturucu paketleri, asma ağacının sundurma demirinin içinden çıktı!

Polis gözlerine inanamadı... Uyuşturucu paketleri, asma ağacının sundurma demirinin içinden çıktı!

En Çok Okunan Haberler