16 nerenin plakası? 16 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 16 nerenin plakası? 16 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 16 nerenin plakası? 16 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
16 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
16 plaka Bursa ilinin plaka kodudur. Alfabetik sıralama kapsamında 16. sıradaki şehir Bursa'dır. Bursa ilinin 17 ilçesi bulunur.
Bursa Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
16 AB 001 – 16 AZ 999
16 AAB 01 – 16 AZZ 99
16 BA 001 – 16 BZ 999
16 BAA 01 – 16 BZZ 99
16 CAA 01 – 16 CZZ 99
16 D 0001 – 16 D 1500
16 DA 001 – 16 DZ 999
16 E 0001 – 16 E 9999
16 EA 001 – 16 EZ 999
16 FA 001 – 16 FZ 999
16 GA 001 – 16 GZ 999
16 HA 001 – 16 HZ 999
16 K 0001 – 16 K 9999
16 K 00001 – 16 K 63000
16 Özel 001 – 16 Özel 100
16 KA 001 – 16 KZ 999
16 L 0001 – 16 L 9999
16 LA 001 – 16 LZ 999
16 M 0001 – 16 M 5000
16 M 00001 – 16 M 00500
16 M 7501 – 16 M 8000
16 MA 001 – 16 MZ 999
16 NA 001 – 16 NZ 999
16 P 0001 – 16 P 9999
16 R 0001 – 16 R 9999
16 RA 001 – 16 RZ 999
16 S 0001 – 16 S 5999
16 T 0001 – 16 T 5000
16 U 0001 – 16 U 9999
16 V 0001 – 16 V 9999
16 YA 001 – 16 YZ 999
16 Z 0001 – 16 Z 9999
Mudanya İlçesi Plaka Kodları:
16 JA 001 – 16 JZ 999
16 K 93001 – 16 K 96000
16 Özel 851 – 16 Özel 900
16 M 8001 – 16 M 8500
16 S 9300 – 16 S 9799
16 T 8001 – 16 T 8500
Gemlik İlçesi Plaka Kodları:
16 K 78001 – 16 K 78100
16 M 5001 – 16 M 5500
16 S 7000 – 16 S 7499
16 T 5001 – 16 T 5500
16 ZA 001 – 16 ZZ 999
İznik İlçesi Plaka Kodları:
16 H 0001 – 16 H 9999
16 M 6501 – 16 M 7000
16 S 6700 – 16 S 6799
16 T 6501 – 16 T 7000
Orhangazi İlçesi Plaka Kodları:
16 K 81001 – 16 K 84000
16 M 8501 – 16 M 9000
16 S 7500 – 16 S 7999
16 T 8501 – 16 T 9000
16 VA 001 – 16 VZ 999
İnegöl İlçesi Plaka Kodları:
16 F 0001 – 16 F 9999
16 K 65001 – 16 K 74999
16 M 5501 – 16 M 6000
16 PA 001 – 16 PZ 999
16 S 6000 – 16 S 6699
16 T 5501 – 16 T 6000
Karacabey İlçesi Plaka Kodları:
16 K 87001 – 16 K 90000
16 M 7001 – 16 M 7500
16 Özel 601 – 16 Özel 650
16 S 8300 – 16 S 8799
16 T 7001 – 16 T 7500
16 TA 001 – 16 TZ 999
Mustafakemalpaşa İlçesi Plaka Kodları:
16 K 90001 – 16 K 93000
16 M 6001 – 16 M 6500
16 S 8800 – 16 S 9299
16 SA 001 – 16 SZ 999
16 T 6001 – 16 T 6500
Yenişehir İlçesi Plaka Kodları:
16 M 7501 – 16 M 8000
16 S 8000 – 16 S 8299
16 T 7501 – 16 T 8000
16 UA 001 – 16 UZ 999
Orhaneli İlçesi Plaka Kodları:
16 M 9251 – 16 M 9999
16 N 0001 – 16 N 9999
16 S 9800 – 16 S 9999
16 T 9251 – 16 T 9999
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