16 nerenin plakası? 16 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:52

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:52

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 16 nerenin plakası? 16 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

16 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

16 plaka Bursa ilinin plaka kodudur. Alfabetik sıralama kapsamında 16. sıradaki şehir Bursa'dır. Bursa ilinin 17 ilçesi bulunur.

Bursa Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

16 AB 001 – 16 AZ 999

16 AAB 01 – 16 AZZ 99

16 BA 001 – 16 BZ 999

16 BAA 01 – 16 BZZ 99

16 CAA 01 – 16 CZZ 99

16 D 0001 – 16 D 1500

16 DA 001 – 16 DZ 999

16 E 0001 – 16 E 9999

16 EA 001 – 16 EZ 999

16 FA 001 – 16 FZ 999

16 GA 001 – 16 GZ 999

16 HA 001 – 16 HZ 999

16 K 0001 – 16 K 9999

16 K 00001 – 16 K 63000

16 Özel 001 – 16 Özel 100

16 KA 001 – 16 KZ 999

16 L 0001 – 16 L 9999

16 LA 001 – 16 LZ 999

16 M 0001 – 16 M 5000

16 M 00001 – 16 M 00500

16 M 7501 – 16 M 8000

16 MA 001 – 16 MZ 999

16 NA 001 – 16 NZ 999

16 P 0001 – 16 P 9999

16 R 0001 – 16 R 9999

16 RA 001 – 16 RZ 999

16 S 0001 – 16 S 5999

16 T 0001 – 16 T 5000

16 U 0001 – 16 U 9999

16 V 0001 – 16 V 9999

16 YA 001 – 16 YZ 999

16 Z 0001 – 16 Z 9999

Mudanya İlçesi Plaka Kodları:

16 JA 001 – 16 JZ 999

16 K 93001 – 16 K 96000

16 Özel 851 – 16 Özel 900

16 M 8001 – 16 M 8500

16 S 9300 – 16 S 9799

16 T 8001 – 16 T 8500

Gemlik İlçesi Plaka Kodları:

16 K 78001 – 16 K 78100

16 M 5001 – 16 M 5500

16 S 7000 – 16 S 7499

16 T 5001 – 16 T 5500

16 ZA 001 – 16 ZZ 999

İznik İlçesi Plaka Kodları:

16 H 0001 – 16 H 9999

16 M 6501 – 16 M 7000

16 S 6700 – 16 S 6799

16 T 6501 – 16 T 7000

Orhangazi İlçesi Plaka Kodları:

16 K 81001 – 16 K 84000

16 M 8501 – 16 M 9000

16 S 7500 – 16 S 7999

16 T 8501 – 16 T 9000

16 VA 001 – 16 VZ 999

İnegöl İlçesi Plaka Kodları:

16 F 0001 – 16 F 9999

16 K 65001 – 16 K 74999

16 M 5501 – 16 M 6000

16 PA 001 – 16 PZ 999

16 S 6000 – 16 S 6699

16 T 5501 – 16 T 6000

Karacabey İlçesi Plaka Kodları:

16 K 87001 – 16 K 90000

16 M 7001 – 16 M 7500

16 Özel 601 – 16 Özel 650

16 S 8300 – 16 S 8799

16 T 7001 – 16 T 7500

16 TA 001 – 16 TZ 999

Mustafakemalpaşa İlçesi Plaka Kodları:

16 K 90001 – 16 K 93000

16 M 6001 – 16 M 6500

16 S 8800 – 16 S 9299

16 SA 001 – 16 SZ 999

16 T 6001 – 16 T 6500

Yenişehir İlçesi Plaka Kodları:

16 M 7501 – 16 M 8000

16 S 8000 – 16 S 8299

16 T 7501 – 16 T 8000

16 UA 001 – 16 UZ 999

Orhaneli İlçesi Plaka Kodları:

16 M 9251 – 16 M 9999

16 N 0001 – 16 N 9999

16 S 9800 – 16 S 9999

16 T 9251 – 16 T 9999