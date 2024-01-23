12 nerenin plakası? 12 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 12 nerenin plakası? 12 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 12 nerenin plakası? 12 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
12 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
12 plaka kodu Bingöl iline aittir. Bingöl'deki araç sahiplerinde 12 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Bingöl iline kayıtlı olduğu bilinir.
Bingöl Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
12 AC 001 - 12 AN 999
12 AD 001 - 12 AP 999
12 D 0001 - 12 D 9999
12 KM 001 - 12 KM 999
12 M 0001 - 12 M 9999
12 S 0001- 12 S 9999
12 T 0001 - 12 T 9999
12 TK 001 - 12 TK 999
12 SM 001 - 12 SM 999
Genç İlçesi Plaka Kodları:
12 DA 001 - 12 DZ 999
12 KM 3001 - 12 KM 4000
12 TO 501 - 12 TO 550
Solhan İlçesi Plaka Kodları:
12 D 4001 - 12 D 499
12 EA 001 - 12 EA 999
12 M 4001 - 12 M 4999
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