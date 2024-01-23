12 nerenin plakası? 12 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:36

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:36

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 12 nerenin plakası? 12 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

12 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

12 plaka kodu Bingöl iline aittir. Bingöl'deki araç sahiplerinde 12 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Bingöl iline kayıtlı olduğu bilinir.

Bingöl Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

12 AC 001 - 12 AN 999

12 AD 001 - 12 AP 999

12 D 0001 - 12 D 9999

12 KM 001 - 12 KM 999

12 M 0001 - 12 M 9999

12 S 0001- 12 S 9999

12 T 0001 - 12 T 9999

12 TK 001 - 12 TK 999

12 SM 001 - 12 SM 999

Genç İlçesi Plaka Kodları:

12 DA 001 - 12 DZ 999

12 KM 3001 - 12 KM 4000

12 TO 501 - 12 TO 550

Solhan İlçesi Plaka Kodları:

12 D 4001 - 12 D 499

12 EA 001 - 12 EA 999

12 M 4001 - 12 M 4999