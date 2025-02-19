16 suç kaydı ve kesinleşmiş cezası vardı... Yakalandı!
Gaziantep'te 16 ayrı suç kaydı ve kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar sonucunda "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu olmak üzere 16 ayrı suç kaydı ve 28 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. adlı şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #dolandırıcılık #gaziantep #suç kaydı #firari
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