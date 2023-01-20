16 yaşındaki çocuk izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı: 3 yaralı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:26

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 09:26

Tekirdağ Çorlu Şeyh Sinan Mahallesi Kıvanç Evler mevkiinde meydana gelen olayda, Kıvanç Evler Caddesi’nden Memduh Şevket Esendal Caddesi’ne sapan K.K. (16) idaresindeki hafif ticari araç ile E.V. yönetimindeki panelvan minibüs çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen panelvan minibüsün sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan D.V. ve hafif ticari aracın sürücüsü K.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan 16 yaşındaki sürücü belgesi olmayan K.K.'nin, staj gördüğü firmaya ait aracı izinsiz aldığı ve gezmeye çıktığı öne sürüldü.



