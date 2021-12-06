16 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Kayseri'de yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Melik Taha Tokgöz, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Develi ilçesi Camicedit Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Develi Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Melik Taha Tokgöz’ü odasında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağılık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tokgöz’ü Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tokgöz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tokgöz’ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ
Tokgöz’ün, ön otopsi raporunda kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından Tokgöz’ün cenazesi Şıhlı Mahallesi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melik Taha Tokgöz’ün yakınları ve yurttaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Tokgöz’ün cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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