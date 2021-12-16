16 yaşındaki çocuk karın ağrısıyla gittiği hastanede doğum yaptı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı.

(İHA)
16 Aralık 2021 Perşembe, 10:55
16 yaşındaki çocuk karın ağrısıyla gittiği hastanede doğum yaptı
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Şehir dışından İskenderun'daki yakınlarının yanına gelen F.K. karın ağrısı şikayetiyle İskenderun Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Doktorun şüphelenip kan tahlili istemesiyle hamile olduğu ortaya çıkan F.K.'nin doğum belirtileri de ortaya çıkmasıyla hastanedeki hemşirelerin yardımı ile doğum gerçekleştirildi.

Hastanede doğum yapan F.K. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.


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