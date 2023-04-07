16 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle aynı yaştaki çocuğu vurdu
Çorum’da 16 yaşındaki S.B., tartıştığı aynı yaştaki A.C.E.’yi pompalı tüfekle bacaklarından vurup, yaraladı.
Çorum Mimar Sinan Mahallesi, 5. Cadde’deki Cuma Pazarı yakınlarında meydana gelen olayda, S.B., önceden tartışma yaşadığı A.C.E.'yi sokakta pompalı tüfekle bacaklarından vurup kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı A.C.E., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı.
Polis, S.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
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