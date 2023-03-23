Pazarcılar arasındaki fiyat anlaşmazlığı pompalı tüfekli kavgaya dönüştü
Ankara’da bir pazarcı, yan tezgahındaki komşu pazarcıya pompalı tüfekle saldırdı. Olayın, satılan aynı ürün üzerindeki fiyat anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı iddia edilirken, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Ankara'nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde semt pazarında meydana gelen olayda iddiaya göre S.B., yan tezgahındaki pazarcı arkadaşıyla sattıkları bir ürünün fiyatından dolayı tartışmaya başladı.
S.B., kısa sürede tartışmanın büyümesiyle pompalı tüfekle arkadaşına 5 el rastgele ateş etti.
Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
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