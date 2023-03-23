Pazarcılar arasındaki fiyat anlaşmazlığı pompalı tüfekli kavgaya dönüştü

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 16:14

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 16:44

Ankara'nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde semt pazarında meydana gelen olayda iddiaya göre S.B., yan tezgahındaki pazarcı arkadaşıyla sattıkları bir ürünün fiyatından dolayı tartışmaya başladı.

S.B., kısa sürede tartışmanın büyümesiyle pompalı tüfekle arkadaşına 5 el rastgele ateş etti.

Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.