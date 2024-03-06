16 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
Kayseri'de bir parkta pompalı tüfekle vurulan 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan parktaki bir kamelyada oturan Ş.S. (16) ismi henüz belirlenemeyen zanlı tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
Silah sesini duyan yurttaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ş.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan iki taraf arasında "kız meselesi yüzünden husumet olduğu" iddia edildi.
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