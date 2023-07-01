16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Batman Çayı’nda boğuldu!

Serinlemek için Batman Çayı’na giren Suriye uyruklu 16 yaşındaki Nuri Ömer, boğularak hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 17:13
16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Batman Çayı’nda boğuldu!
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Batman’da Güney Çevre Yolu Batman Çayı Köprüsü taş ocağı mevkiinde öğleden sonra bir boğulma vakası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, babası ve amcası ile beraber Batman Çayı’na gelen Suriyeli 16 yaşındaki Nuri Ömer, serinlemek için suya girdi. Bir süre suda çırpınan Ömer, daha sonra gözden kayboldu. İhbarla olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Suya giren itfaiye dalgıçları, 1,5 saat sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Nuri Ömer’in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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