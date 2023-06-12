Serinlemek için baraj gölüne giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren 12 yaşındaki Ziya Kaya, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 13:32
Serinlemek için baraj gölüne giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu!
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Arıkök Mahallesi'nde yakınlarıyla piknik yapan Ziya Kaya (12), serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan çocuk, gözden kayboldu. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Su altı dalgıç polisler, gölde yaptığı aramada Ziya Kaya'nin cansız bedenine ulaştı. Kaya’nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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