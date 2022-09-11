Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

11 Eylül 2022 Pazar, 16:53

Bulutoğlu Mahallesi'ndeki Menzelet Mesire Alanı'nda 11 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde; iddiaya göre arkadaşlarıyla mesire alanına giden O.Z.A., serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra O.Z.A., çırpınarak yardım istedi.

KURTARILAMADI

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiyenin dalgıç ekibi gönderildi. Dalgıç ekipleri, kısa bir süre sonra O.Z.A.'ya ulaşarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde O.Z.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından O.Z.A.'nın cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.