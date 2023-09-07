16 yaşındaki çocuk tartıştığı şahsı av tüfeğiyle vurdu!

Çorum'da bir parkta M.D. (17) B.A. (17) ve E.Ö. (16) arasında kavga çıktı. Kavgada E.Ö. yanında bulundurduğu av tüfeği ile M.D.’yi ağır yaraladı.

İHA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 08:43
16 yaşındaki çocuk tartıştığı şahsı av tüfeğiyle vurdu!
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Çorum'un Gülabibey Mahallesi Kapaklı 4. Cadde üzerinde bulunan bir parkta M.D., B.A. ve E.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. yanında bulundurduğu av tüfeği ile M.D.’yi yaralayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı M.D. kendi imkanları ile Bağcılar 8. Sokak'a gelerek çevredeki yurttaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.D sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan silahla yaralama olayına karışan B.A. ve E.Ö. polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı.


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