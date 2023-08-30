16 yaşındaki çocuk üvey ağabeyini tüfekle başından vurarak öldürdü

Eskişehir’de 16 yaşındaki üvey kardeşi tarafından tüfekle başından vurulan Arda Ercan hayatını kaybetti. 16 yaşındaki çocuk ağabeyinin kendisine eziyet ettiğini söyledi.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 14:53
16 yaşındaki çocuk üvey ağabeyini tüfekle başından vurarak öldürdü
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Olay, Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Arda Ercan, 16 yaşındaki üvey kardeşi T.E. tarafından uyuduğu esnada tüfekle başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Arda Ercan, otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Üvey abisini, kendisine eziyet ettiği gerekçesi ile öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki T.E. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet zanlısının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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