Artvin’de acı olay... 7 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini öldürdü!

Yusufeli ilçesinde 7 yaşındaki Ö.B. adlı çocuk, evdeki tüfek ile oynarken annesi Hacer Büyükkülekçi'yi vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AA/İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:01
Artvin’de acı olay... 7 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini öldürdü!
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Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Köprügören köyünde acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Ö.B. evindeki av tüfeğini kurcalarken bir anda eli tetiğe değince silah ateş açtı. Namludan çıkan mermi anne Hacer Büyükküleçi’ye isabet etti. Anne Hacer Büyükkülekçi başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Olayın komşular tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi sonrasında köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı Hacer Büyükelçi Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hacer Büyükkülekçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Hacer Büyükkülekçi’nin cenazesinin yarın Erzurum’un Aşkale ilçesinde defnedileceği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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