16 yaşındaki Ece 'menenjitten' öldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi 11.ci sınıf öğrencisi Ece Kısan (17) menenjit hastalığı nedeniyle sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:21
16 yaşındaki Ece 'menenjitten' öldü
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Ereğli Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ece Kısan (17), okulda rahatsızlanması üzerine Hastanesine kaldırılmış, buradaki ilk tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Evde yeniden rahatsızlanan Ece Kısan, bu kez götürüldüğü Devlet Hastanesinde konulan ‘menenjit’ teşhisi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Burada ilk müdahalesinin ardından Hastanede yoğun bakıma alınan Ece Kısan, yapılan tüm müdahalelere ve tedaviye cevap vermedi.

Bir süre yoğun bakımda tutulan 11.ci sınıf öğrenci Ece, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.


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