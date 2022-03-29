16 yaşındaki Elif'ten 1 aydır haber alınamıyor
Antalya'da bir ay önce kaybolan Elif Yılmaz'dan haber alınamıyor. Elif'in ailesi kızlarının kaçırılmış olabileceğini düşüneen suç duyurusunda bulundu.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir ay önce okula gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan bir daha haber alınamadı. Ailesi, genç kızın kaçırılmış olabileceğini düşünüyor.
OKULA GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ
Serik ilçesinde yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi Elif Yılmaz, 28 Şubat'ta okula gitmek için evden çıktı. Kızını almak için okula giden baba Murat Yılmaz ise kapısında beklediği okulda, arkadaşlarının kızının derslere girmediği cevabını alınca aramaya başladı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Bunun üzerine jandarma ekiplerine kayıp ilanı verdi. Yaklaşık 1 aydır kızına kavuşamayan baba Yılmaz, kızının kaçırılmış olabileceğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Ekipler genç kızın bulunması için çalışmalarına devam ediyor.
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