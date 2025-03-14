16 yaşındaki Mert'i tüfekle vurdu, gözaltına alındı
Aksaray'da 18 yaşındaki Muhammed Ç., tartıştığı 16 yaşındaki Mert Öztürk’ü av tüfeğiyle bacaklarından vurdu.
Olay saat 21.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1228 Sokak’ta meydana geldi.
Muhammed Ç. ile Mert Öztürk arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Ç., av tüfeğiyle Mert Öztürk’ün bacaklarına ateş etti.
Tüfekten çıkan saçmalarla her iki bacağından da yaralanan Mert Öztürk, kanlar içinde yığıldı.
GÖZALTINA ALINDI
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öztürk, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Ç. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: #aksaray #gözaltı #Araştırma
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