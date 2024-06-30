16 yıl hapis cezası vardı: Eski muhtar yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünün eski dönem muhtarı olan ve hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Balaban yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 14:41
16 yıl hapis cezası vardı: Eski muhtar yakalandı
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından, uzun süredir aranan ve çeşitli suçlardan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mecidiye Köyü Eski Muhtarı Ali Balaban, yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalandı.

Mecidiye Köyü Eski Muhtarı Ali Balaban, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlemlerin tamamlanmasını müteakip çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


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