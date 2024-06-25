'Eşiyle ilişki yaşadığı' iddiasıyla azasını öldüren muhtar tutuklandı
Ordu'da boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası ve aynı zamanda azası olan Özkan Arslan'ı (37) tabancayla vurarak öldüren muhtar Muhammet Öztepe (37), tutuklandı.
Fatsa ilçesi Fatih Mahallesi Filiz Sokak'ta, dün saat 10.00 sıralarında, Hacıköy Mahallesi muhtarı olan 4 çocuk babası Muhammet Öztepe, boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu evden çıkarken hem akrabası hem de azası olan Özkan Arslan ile karşılaştı. Öztepe ile eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Özkan Arslan arasında tartışma çıktı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tartışma sırasında muhtar, yanındaki tabancayı çekip Özkan Arslan'a 8 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Arslan, yaralandı.
İhbarla bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Arslan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
MUHTAR TUTUKLANDI
Şüpheli muhtar Muhammet Öztepe olay yerinde Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan muhtar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öztepe, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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