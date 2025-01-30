16 yıl hapis kararı bulunan çocuk istismarcısı yakalandı

İzmir’de, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

16 yıl hapis kararı bulunan çocuk istismarcısı yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:59

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan Y.Ü.'yü tespit etti. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek cezaevine gönderildi.


Etiketler: #İzmir #cinsel istismar #çocuğa cinsel istismar

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