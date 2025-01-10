Çocuğun cinsel istismarından aranan kişi Bilecik'te yakalandı
Bilecik’te çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik'te çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Etiketler: #Bilecik #cinsel istismar
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