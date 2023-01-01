16 yıl hapisle aranan hükümlünün saklandığı yer pes dedirtti!
Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Tolga C., evinin yatak odasında bulunan elbise dolabının üzerinde saklanırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Tolga C.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki adresinde olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yatak odasında bulunan gardırop üzerinde saklanırken yakalandı.
Tolga C.'nin valiz ve hurç ile kendini saklamaya çalıştığı görüldü.
Tolga C.'yi yakalayan polis, "Yerin güzel. Rahat mı? Çıktığın yere bak" diyerek tepki gösterdi.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin üzerinden cezaevine konuldu.
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