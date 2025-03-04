16 yıllık firar sona erdi... Bakan Yerlikaya duyurdu: Polis Nihat Karakoca'yı şehit eden şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 14:04

Güncelleme: 04.03.2025 - 14:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da Polis Nihat Karakoca’nın şehit edilmesi olayıyla ilgili 16 yıldır aranan şüpheli C.R.’nin geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla yakalandığını bildirdi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimizce titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu; 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca’nın şehit olduğu, 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşımızın ise yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R. isimli şahıs, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Kahraman Jandarmamız tarafından saklandığı evde yakalandı."