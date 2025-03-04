16 yıllık firar sona erdi... Bakan Yerlikaya duyurdu: Polis Nihat Karakoca'yı şehit eden şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da polis Nihat Karakoca'yı şehit eden C.R. 16 yıl sonra yakalandı. Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da Polis Nihat Karakoca’nın şehit edilmesi olayıyla ilgili 16 yıldır aranan şüpheli C.R.’nin geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla yakalandığını bildirdi.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimizce titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu; 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca’nın şehit olduğu, 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşımızın ise yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R. isimli şahıs, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Kahraman Jandarmamız tarafından saklandığı evde yakalandı."
“JASAT’TAN KAÇAMADI”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 4, 2025
Şanlıurfa’da Kahraman Polisimiz Nihat Karakoca'nın şehit edilmesi olayı ile ilgili olarak 16 yıldır aranan C.R.’yi Geçen hafta düzenlediğimiz operasyonla saklandığı evde yakaladık?
?? Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Jandarma… pic.twitter.com/5tTDUikRR9
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