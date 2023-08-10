163 kaçak göçmen daha sınır dışı edildi

Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:00

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:57

Kocaeli ve çevre illerde polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 163 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, ilk işlemlerinin ardından Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesindeki Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözetim altında tutulan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.