İçişleri Bakanı yakalanan kaçak göçmenlerin sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 60 günde 1385 göçmen kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, 35 bin 867 kaçak göçmenin yakalandığını, 17 bin 258'inin sınır dışı edildiğini paylaştı.

AA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:57
İçişleri Bakanı yakalanan kaçak göçmenlerin sayısını açıkladı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 60 günde göçmen kaçakçılarına yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu operasyonlarda 1385 düzensiz göçmen kaçakçısının yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu şahısların 372'si tutuklandı, 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarda, 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bu düzensiz göçmenlerin 17 bin 258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz."


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