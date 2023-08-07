4 organizatör gözaltına alındı: 241 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 241 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 28 Temmuz-3 Ağustos 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 241 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 organizatör de gözaltına alındı. Olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu.
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