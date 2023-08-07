4 organizatör gözaltına alındı: 241 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 13:03

Güncelleme: 07.08.2023 - 13:03

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 28 Temmuz-3 Ağustos 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 241 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 organizatör de gözaltına alındı. Olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu.