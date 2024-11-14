167 suç kaydı... İki ilde yapılan operasyonla yakalandılar!

Kartepe ilçesinde haziran ayında bir evden yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 6 şüpheli, İstanbul ve Eskişehir’de yakalandı. 4 şüpheli tutuklanırken, şüphelilerin benzer suçlardan toplam 167 suç kaydı olduğu öğrenildi.

167 suç kaydı... İki ilde yapılan operasyonla yakalandılar!
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DHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 15:59

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 7 Haziran’da bir evden yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirilen şüphelilerin S.I., S.I., S.Ö., E.K., A.Ç. ve Z.K. olduğu belirlendi.

Dün, Eskişehir ve İstanbul’da yapılan operasyon sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliye sevk edilen şüphelilerden S.I., S.Ö., E.K. ve A.Ç. tutuklanırken, Z.K. ve S.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin benzer suçlardan toplamda 167 suç kaydı olduğu öğrenildi.


Etiketler: #kocaeli #Operasyon #suç kaydı #hırsızlık

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