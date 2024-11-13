İstanbul'un iki ilçesinde 1 milyon 280 bin liralık hırsızlık!
Pendik ve Kartal ilçelerinde iki kadın hırsız, girdikleri evlerden 1 milyon 280 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Toplamda 124 suç kaydı olan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince, Kartal ve Pendik ilçelerinde farklı adreslerdeki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda; 25 Eylül'de Pendik ilçesine bağlı Kurtköy Mahallesi'ndeki bir adreste C.Ö. adlı şahsa ait 500 bin TL değerinde ziynet eşyasının, 10 Ekim'de Kartal ilçesine bağlı Soğanlık Yeni Mahallesi'nde bulunan bir evden V.C. adlı şahsa ait 80 bin TL değerinde ziynet eşyasının, 26 Ekim'de ise Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki bir adreste müşteki E.Ö. adlı şahsın 700 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı tespit edildi.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR
Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Yıldız E. (20) ve Nazar Ş. (19) olduğunu belirledi. Şüphelilerden Yıldız E.'nin 67 adet suç kaydı, Nazar Ş.'nin ise 57 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.
8 Kasım'da Sancaktepe ilçesinde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları'ndan protesto: MHP'li başkandan tehdit!
- İki ünlü markanın balları sahte çıktı!
- Nasuh Mahruki'den ilk açıklama Cumhuriyet'e
- ‘Çalışanı yok, müdürü 90 bin lira maaş alıyor’
- Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
- 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında...'
- 9 sayfalık not bırakmışlar
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- Yazarımız Meydan'dan, Acemoğlu'na 'Atatürk' yanıtı