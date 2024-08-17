17 Ağustos İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. İZMİR'da 17 Ağustos Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte İZMİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR ilinde 17 Ağustos Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-08-17 2024-08-17 13:00:54.117-2024-08-17 17:00:03.305 saatleri arasında Uzundere; , , İsimsiz1, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz11, Uzundere Yolu, Uzundere Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-08-17 2024-08-17 13:00:54.117-2024-08-17 17:00:03.305 saatleri arasında Kaymakçı; İsimsiz3, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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