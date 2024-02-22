17 ay sonra cevap verdiler: Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?
“Cumhurbaşkanlığı'na ait kaç uçak ve helikopter var?” sorusuna CİMER'den 17 ay sonra yanıt geldi. Yanıtta "Cumhurbaşkanlığı envanterinde ihtiyaç duyulan miktarda araç bulunmakta" denildi.
7 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), “Cumhurbaşkanlığı'na ait kaç uçak ve helikopter var?” sorusunu yöneltildi.
BirGün’ün sorduğu soruya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tam 17 ay sonra, 19 Şubat 2024 tarihinde yanıt verildi.
Yanıtta, “Cumhurbaşkanlığı envanterinde ihtiyaç duyulan miktarda araç bulunmakta olup bu araçlar devletimizin hizmetlerinde en uygun biçimde kullanılmaktadır” denildi.
Bu tek cümlelik yanıtla yine “Cumhurbaşkanlığı'na ait kaç uçak ve helikopter olduğu” sorusu yanıtsız bırakıldı.
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