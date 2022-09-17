17 Eylül Cumartesi yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bir bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören bağlantı yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bağlantı yolunun Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu sebeple, ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Denizli-Çardak yolunun 5-7. kilometrelerinde kavşak yapım, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde Arsan Köprülü Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometreleri ve Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Eskişehir-Kütahya il sınırı-Kütahya yolunun 42-43. kilometrelerinde bulunan köprülerde genleşme derz ve bakım onarım, Eleşkirt-Ağrı yolunun 62-66. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları devam ettiğinden bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
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