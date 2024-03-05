17 ilde IŞİD'e yönelik Bozdoğan-7 Operasyonu: Onlarca gözaltı!
Bakan Ali Yerlikaya, terör örgütü IŞİD'e yönelik 17 ilde düzenlenen Bozdoğan-7 Operasyonu'nda 51 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı.
Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova'da düzenlenen operasyonlar sonucunda 51 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
Çalışmaları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.
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