IŞİD'e yönelik Bozdoğan-6 operasyonunda İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Terör örgütü IŞİD'e yönelik 5 ilde eş zamanlı yapılan Bozdoğan-6 operasyonu kapsamında İstanbul'da yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 23:01
IŞİD'e yönelik Bozdoğan-6 operasyonunda İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı
Abone Ol google-news

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü yanlısı şüphelilerle iltisaklı olarak kentte faaliyet gösteren, örgüt ideolojisi doğrultusunda kendi içinde gruplaşmaya giden ve son süreçte ülkeyi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

YİNE SERBEST BIRAKILANLAR VAR

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol hükümleri uygulanarak, 2'si ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

6 KİŞİ SINIRDIŞI EDİLDİ

Şüphelilerden 6'sı ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 ilde eş zamanlı düzenlenen Bozdoğan-6 operasyonunda 47 zanlının yakalandığını duyurmuştu.


IŞİD valisi haberleri IŞİD haberleri kara operasyonu haberleri Pençe-Kilit operasyonu haberleri

İlgili Haberler

Hatay'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: Sadece 1 şüpheli tutuklandı!

Hatay'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: Sadece 1 şüpheli tutuklandı!
IŞİD'in gençlik yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama

IŞİD'in gençlik yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama
Fransız IŞİD üyesi Isparta'da yakalandı!

Fransız IŞİD üyesi Isparta'da yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en pahalı plakası: 'Takıldığı araçtan kat be kat daha pahalı...'

Dünyanın en pahalı plakası: 'Takıldığı araçtan kat be kat daha pahalı...'
Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı
Batan gemide 6 bin TL ayrıntısı... Hayatında ilk kez gemiye binmiş

Batan gemide 6 bin TL ayrıntısı... Hayatında ilk kez gemiye binmiş
Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı

Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı
17 ay sonra cevap verdiler: Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?

17 ay sonra cevap verdiler: Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ‘hakaretten’ PFDK’ye sevk edildi!

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ‘hakaretten’ PFDK’ye sevk edildi!
Madencilikle ilgili sözleri gündem olmuştu: Celal Şengör’den açıklama geldi

Madencilikle ilgili sözleri gündem olmuştu: Celal Şengör’den açıklama geldi
İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!

İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!